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وصفها الجزائريون بالمعجزة.. رجل يسترد بصره فجأة داخل مسجد

الجزائر - العربية.نت
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تناقل جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ثاني أيام عيد الأضحى حادثة وصفت بـ "المعجزة الربانية" نادرة الحدوث بمسجد عمر بن عبد العزيز بمحافظة تيارت غربي الجزائر.

فقد أظهر الفيديو المصور كهلاً جزائرياً يدعى "أحمد قداري" وهو يبكي ويصرخ بعد استعادته لبصره الذي فقده في المسجد نفسه منذ أكثر من عامين بعد سقوطه على رأسه ببيت الوضوء.

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وقال أحمد للعربية إنه توجه في ثاني أيام العيد كعادته إلى المسجد القريب من بيته لأداء صلاة المغرب، وأثناء السجود الأول من الركعة الثالثة سأل الله الفرج وفتح عينه فرأى الأرضية صفراء وهي لون سجاد المسجد.

"لم أصدق"

وأضاف أنه أمسك بيد المصلي الذي كان بجانبه ونظر إليه ليتأكد أن بصره قد عاد إليه، إذ لم يصدق أنه يرى بوضوح كما كان سابقا.

وواصل أحمد: "عندما فرغت الصلاة سألني المصلي الذي أمسكت يده عن حالتي فأخبرته بأن بصري قد عاد إلي بعدما فقدته أكثر من سنتين كاملتين وبدأت بالبكاء إلى أن أغمي علي".

وبعدها قام المصلون بإعادتي إلى بيتي لرؤية عائلتي التي لم أرهم لأشهر طويلة رغم عيشي معهم في البيت نفسه.

وعبر ابن أحمد البالغ من العمر 10 سنوات للعربية عن فرحته الكبيرة بعودة النور إلى بصر والده، مؤكدا أن فرحته لا توصف.

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