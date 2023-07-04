شاهد.. لكمة وتحية "غير رياضية" بين غريمتين أمام الجماهير!

دائماً نقول إن الروح الرياضية يجب دائماً أن تسود خلال المنافسات والبطولات، وإنه يجب أن تنأى الرياضة دائماً بنفسها بعيداً عن التصعيد السياسي.

إلا أن ما يجري حاليا بين أرمينيا وأذربيجان يبدو أنه أثر على رياضيي البلدين، أو على الأقل على رياضية أرمينية خلال إحدى البطولات برياضة الكاراتيه التي استضافتها جورجيا.

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Ermeni rakibini mağlup eden Azerbaycanlı sporcu Alika Semikhova, kaybeden sporcuya elini uzattı.



Ermeni sporcu el sıkışmak yerine, beklenmedik bir şekilde Semikhova'nın suratına vurdu. pic.twitter.com/2iggnw4rCa — Yeni Şafak (@yenisafak) July 4, 2023

فقد أظهرت الرياضية الأرمينية روحاً غير رياضية بالمرة وسلوكاً صادماً على أرض النزال، وذلك بعد إعلان فوز غريمتها في اللعبة، الأذربيجانية أليكا سيميكوفا، والتي مدت يدها إلى الرياضية الخاسرة لكي تصافحها، فما كان من الغريمة الخاسرة إلا أن لكمتها في وجهها، وسط ذهول الحاضرين.

ومن المعروف أن الرياضيين الحقيقيين لا ينخرطون أبدا في مثل هذا السلوك العدواني والذي يوصف بـ"غير الرياضي"، حيث إن فلسفة قبول الهزيمة وتهنئة الفائز يجب دائماً أن تكون لها اليد العليا في أي منافسة رياضية، بغض النظر عما يحدث ببلاد المتنافسين.

يُذكر أن المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان جرت الأسبوع الماضي في واشنطن بشأن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال الجلسة الختامية للمحادثات التي بدأت الثلاثاء الماضي في العاصمة الأميركية "يبقى هناك عمل شاق يجب إنجازه توصلا إلى اتفاق نهائي".

كانت هذه الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين برعاية الولايات المتحدة بعد جولة أولى في أوائل مايو.