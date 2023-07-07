بينهم شاكيرا.. هؤلاء أول المشاهير المنضمين لتطبيق ثريدز

بعد الإعلان عن "قاتل تويتر"، انضم إلى التطبيق الجديد "ثريدز" عدد من كبار المشاهير حول العالم في ضربة قوية لمنصة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك.
ومن بين هؤلاء كيم كارداشيان وشاكيرا وأوبرا وينفري وكورتني كارداشيان وويل سميث وجينيفر لوبيز، وآخرين بين أكثر من مليون شخص انضموا إلى منافس تويتر.
واكتسب المشاهير بالفعل عشرات الآلاف من المتابعين بعد فترة وجيزة من إنشاء حساباتهم على التطبيق الجديد الذي أطلق عليه مارك زوكربيرغ "قاتل تويتر".
كما سجل في التطبيق جاك هارلو، وزين مالك، وجوردون رامزي، وكارلي كلوس، وليام باين، وإيلي جولدينغ، والدالاي لاما، بحسب موقع "ذا نيوز"
أكثر من 10 ملايين مشترك
وأعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة أمس الخميس، أن أكثر من 10 ملايين شخص قد سجلوا أسماءهم في موقع "ثريدز"، في غضون الساعات القليلة الأولى من إطلاقه.
وبدأ تشغيل التطبيق على متاجر تطبيقات "أبل" و"أندرويد" في 100 دولة في الساعة 2300 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، وسيتم تشغيله بدون إعلانات في الوقت الحالي، ولكن تم تأجيل إصداره في أوروبا بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات.
والتطبيق هو أكبر تحدٍ حتى الآن لتويتر المملوك لإيلون ماسك، والذي شهد ظهور سلسلة من المنافسين المحتملين، لكنه لم يحل بعد محل إحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، على الرغم من معاناته.
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