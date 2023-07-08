الأردن.. وفاة إمام مسجد خلال صلاة العشاء

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بخبر وفاة الشيخ هاني يوسف أبو منصور "أبو عبد الرحمن"، إمام مسجد بني هاشم في سحاب بالعاصمة عمان.

إمام المسجد الراحل توفي وهو يؤم بالمصلين في صلاة العشاء يوم الخميس، حيث نعاه أبناء منطقة سحاب بعبارات مؤثرة، داعين له بالرحمة والمغفرة، مستذكرين مناقبه الحميدة وأخلاقه الطيبة، وسيرته التي يشهد لها كل من عرف الشيخ هاني.

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نجله عاصم أبو منصور نعاه بكلمات مختصرة على صفحته الشخصية على "فيسبوك" وكتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون أبوي الشيخ هاني في ذمة الله وهو إمام لصلاة العشاء يؤم الناس بالمسجد".