شاهد.. رجل أحضر قطاً ليصطاد فأراً فحصل ما لا يخطر على البال!

في موقف طريف، قرر رجل إحضار قط استأجره ليخلصه من فأر ظهر في مطبخه، إلا أن نهاية المعركة كانت لا تخطر على البال.
AYUDAAAA!!!— Noticias Live Chile (@NoticiasLiveCh) July 5, 2023
NECESITAMOS UN GATOOOOO!!!
😭😭😭😭 pic.twitter.com/u4KDUW1weR
فقد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بشكل واسع في تشيلي، يظهر فيه رجل يمسك بمكنسة، داخل المطبخ، ومعه قط أبيض اللون، وبعد ثوانٍ يظهر جرذ، يجري على الأرض بشكل سريع، ما أفزع القط الذي قفز وألصق مخالبه في باب المطبخ وبدأ بالمواء وكأنه يطلب النجدة.
ما دفع الرجل إلى القيام بالمهمة بنفسه من خلال مطاردة الفأر بالمكنسة في كل زاوية، بينما القط متشبث بالباب يصرخ بأعلى صوته.
رد فعل القط أثار سخرية المتابعين الذين وصفوا الموقف بأن غير مألوف خصوصاً أن الجرذ هو الخصم اللدود للقطط، مشيرين إلى أن قطط المنازل تخشى من كل شيء، بينما الأخرى التي تعيش في الأزقة والشوارع لا تخشى الفئران.
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