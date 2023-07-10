مشاهد صادمة لتعذيب وضرب أطفال بحضانة.. تغضب اللبنانيين

انتشر مقطع فيديو صادم من داخل حضانة في لبنان يظهر إحدى العاملات وهي تعنف وتضرب الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم السنة.

وقد أحدث الفيديو حالة من الغضب عمت الشارع اللبناني، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق مالكة الحضانة والعاملات بداخلها.

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ويظهر الفيديو عاملة تضرب طفلة لم تتجاوز السنة من عمرها على رأسها بقوة لإرغامها على تناول الطعام ثم تدفعها على الكرسي وتدخل بالقوة قطعة كبيرة من الطعام في فمها غير آبهة بأنها قد تعرضها للاختناق.

إرحم الأطفال يا الله.

توقف بي الزمن وأنا أشاهد هذا الڤيديو ... إعتراني صمت مخيف ... ضاعت الكلمات ... أخرستني المشاهد ... الغليان في قلبي ... تتسارع دقاته غضبا لا يطاق.#أطفال_لبنان #الوحشية_المفرطة #تعذيب_الأطفال #السر_المستطير#الجنون_المطلق #لبنان #حضانة_الأطفال https://t.co/lHts4i8ICr — Dr. Milad Mikhael Saad (@DrMiladMikhael1) July 10, 2023

كما يظهر الفيديو تعرض العاملة لأطفال آخرين بالضرب غير آبهة لصرخاتهم، وسط ضحكات من موظفة أخرى.

وتمكنت عاملة النظافة من التقاط المقاطع المصورة بغفلة عن الموظفات وسلمتهم لأحد أولياء الأمور الذي وزعه على أهالي الأطفال الباقين، مما أغضبهم وتوجهوا مسرعين لتقديم شكوى بعد سحب أطفالهم من الحضانة.

وعلى الأثر، تحركت وزارة الصحة والأجهزة الأمنية المعنية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أن مفرزة الجديدة القضائية بناءً على إشارة القضاء المختص فتحت تحقيقا في قضية الفيديو المتداول الذي يتضمن تعرض أطفال للضرب والتعنيف داخل الحضانة.

وشددت وزارة الصحة على أنها لن تتهاون بأي شكل من الأشكال مع ما يعرض حياة الأطفال لخطر أو إيذاء جسدي أو معنوي.