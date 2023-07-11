اصطدمت بشكل عنيف.. شاهد لحظة تحطم طائرة ركاب عند هبوطها

أظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، تحطم طائرة ركاب صومالية بشكل مروع أثناء هبوطها في مطار مقديشو، اليوم الثلاثاء، فيما نجا جميع الركاب بأعجوبة وسط تقارير تفيد بوجود إصابات متعددة.

وكشفت كاميرات مراقبة لحظة انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها العنيف بالحواجز المحيطة بالمدرج، فيما تطايرت أجزاء من هيكلها جراء الحادث.

نجا جميع من فيها بأعجوبة .. مشاهد مروعة للحظة تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار مقديشيو في الصومال. pic.twitter.com/ngleKUsh53 — مصدر (@MSDAR_NEWS) July 11, 2023

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من جانبها، أعلنت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية فردوسه عثمان عيغال، عن إصابة شخص جراء انحراف طائرة مدنية بمطار آدم عبدالله الدولي في العاصمة مقديشو، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

على متنها 50 راكباً

وأشارت الوزيرة إلى أن "الطائرة التي كانت قادمة من مدينة غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية انحرفت عن مسارها في مدرج المطار".

بدورها، أعلنت هيئة الطيران المدني الصومالية عن تحطم طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو الدولي.

وبحسب وزيرة النقل الجوي، فإن الطائرة كانت تقل نحو 50 شخصا.

وذكرت تقارير محلية صومالية أن السلطات لا تزال غير متأكدة من سبب خروج الطائرة عن المدرج.