نشرت فيديو أغضب المصريين.. مغادرة بلوغر سودانية لأوغندا

وضع القراءة
100% حجم الخط
أثار فيديو نشرته تيك توكر سودانية شهيرة غضب المصريين، حيث انتقدت بعض الخدمات والمرافق مثل المياه والمطاعم وأسعار الشقق المفروشة.
ونشرت التيك توكر السودانية رينا دووا، والتي أقامت في مصر لشهرين فيديو حول بعض الخدمات في مصر وتحدثت فيه عن بعض الأشياء التي لم تعجبها في البلاد.
مادة اعلانية
وأثار الفيديو غضبا واسعا لدى المصريين الذين طالبوا بضرورة محاسبة الفتاة السودانية التي وصلت مصر عقب اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي.
ورغم اعتذار الفتاة عن الفيديو ونشرها فقرة أخرى عن الأشياء التي أحبتها في مصر فإنها قوبلت بعاصفة غضب كبيرة على مواقع التواصل.
وعقب تلك العاصفة غادرت الفتاة مصر وتوجهت إلى أوغندا للإقامة فيها.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ماذا حدث؟.. تفاصيل لقاء من 3 ساعات بين بوتين وبريغوجين بعد التمردعلى الرغم من طي صفحة الانقلاب الفاشل الذي افتعلته مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة الشهر الماضي، فإن الغموض لا يزال سيد الموقف.وما زاد الأمور ... العرب والعالم
-
فنان مصري عن ارتباطه بحلا الترك: "كنا بنحب بعض بالمسلسل"كشف الفنان المصري الشاب معتز هشام حقيقة ارتباطه بالممثلة البحرينية، حلا الترك، بعد أن تعاونا معا في مسلسل مصري.وقال "مفيش أي حاجه بيننا، كنا بنمثل دور ... ثقافة وفن
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية