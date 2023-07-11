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التيك توكر السودانية
الفتاة السودانية التي أغضبت المصريين

نشرت فيديو أغضب المصريين.. مغادرة بلوغر سودانية لأوغندا

القاهرة – أشرف عبد الحميد 
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أثار فيديو نشرته تيك توكر سودانية شهيرة غضب المصريين، حيث انتقدت بعض الخدمات والمرافق مثل المياه والمطاعم وأسعار الشقق المفروشة.

ونشرت التيك توكر السودانية رينا دووا، والتي أقامت في مصر لشهرين فيديو حول بعض الخدمات في مصر وتحدثت فيه عن بعض الأشياء التي لم تعجبها في البلاد.

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وأثار الفيديو غضبا واسعا لدى المصريين الذين طالبوا بضرورة محاسبة الفتاة السودانية التي وصلت مصر عقب اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي.

ورغم اعتذار الفتاة عن الفيديو ونشرها فقرة أخرى عن الأشياء التي أحبتها في مصر فإنها قوبلت بعاصفة غضب كبيرة على مواقع التواصل.

وعقب تلك العاصفة غادرت الفتاة مصر وتوجهت إلى أوغندا للإقامة فيها.

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