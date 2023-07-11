والدة أحد الأطفال المعنفين في لبنان: سنتصرف حسب القانون

بعد موجة الغضب والصدمة التي أثارها فيديو انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان يظهر تعنيفاً لأطفال داخل حضانة في بلدة الجديدة بقضاء المتن، علقت والدة أحد الأطفال المعنفين على الأمر.

وقالت تاتيانا طنوس في تصريحات لـ"العربية"، اليوم الثلاثاء، إن "ما حدث لا يمكن وصفه".

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كما أكدت أن الأهالي سيتصرفون بحسب القانون، ويطالبون بالعقوبة المناسبة للمعنفة.

توقيف اثنين

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة قد أوقفت في وقت سابق اليوم كلاً من المدعوّتَين: د.ح. (1979) و ط.م. (1985).

وأوضحت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، أنه "في سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية على إثر انتشار فيديو هزَّ الرأي العام وأظهر استياءه حول تعرض أطفال للضرب والتعنيف داخل إحدى دور الحضانة، أُوقف ليل أمس 10/7/2023 كل من المدعوّتَين د.ح. (1979) و ط.م. (1985)"، مؤكدة أن التحقيق مستمر بناء لإشارة القضاء.

إغلاق الحضانة

أتى ذلك بعد أن انتشرت مشاهد مرعبة ومتوحشة عبر مواقع التواصل أمس الاثنين لمربية في الحضانة تقوم بتعنيف أطفال، وتوجه إليهم الضربات من دون رحمة. فيما أثار هذا الأمر استياء وغضب الرأي العام، الذي طالب بمحاسبة الجناة فوراً وإقفال الحضانة.

ما استدعى تحركاً عاجلاً من القاضية المنفردة في بعبدا الناظرة بقضايا أحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر، حيث أصدرت قراراً بمنع الحضانة "من فتح أبوابها ابتداء من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد تعنيف عدد من الأطفال".

سحب رخصة الحضانة

وتم إقفال الحضانة بالشمع الأحمر بناء لتعليمات وزير الصحة فراس الأبيض، الذي أعلن اليوم أنه "تقرر سحب رخصة الحضانة في الجديدة حيث تم تعنيف الأطفال وإقفالها نهائياً".

كما أشار إلى أن "هناك شركاء دوليين بهذا الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية والنقابات، والأزمات لا تُبرر أي تعرض للأطفال والتعامل معهم بأي طريقة مخالفة لحمايتهم".