لتحدي ماسك.. بالصور مارك زوكربيرغ يستعد بقوة

فيما يبدو استعداداً للنزال بعد جدال نشب مؤخراً مع مالك شركة تويتر الجديد إيلون ماسك، حول معركة قتالية بينهما، نشر المدير التنفيذي لعملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، مارك زوكربيرغ، مجموعة صور يظهر فيها ببنية جسدية قوية.

ونشر زوكربيرغ صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، رفقة لاعبي الفنون القتالية إسرائيل أديسانيا وألكسندر فولكانوفسكي، بعد تمرين على القتال.

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وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن صداقة زوكربيرغ مع فولكانوفسكي، ربما جعلت الأخير يقنع أديسانيا بتدريب مالك شركة ميتا على القتال.

ويمارس زوكربيرغ رياضات قتالية وجسدية أخرى، لكنه يركز حاليا على الفنون القتالية المختلطة (MMA).

وكان حوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد دار الشهر الماضي، بين زوكربيرغ وماسك حول إقامة نزال بينهما، فبعد تغريدة للأخير قال فيها إنه "على استعداد لخوض نزال في قفص" مع زوكربيرغ، رد الآخر عبر "ستوري إنستغرام" بقوله "أرسل لي الموقع"، واضعا لقطة شاشة لتغريدة الملياردير الأميركي.

Facebook founder Mark Zuckerberg training with Israel Adesanya and Alexander Volkanovski 👀



Via IG pic.twitter.com/ptTIQO8jeS — Unfiltered Media TV™️ (@UnfilteredInd) July 11, 2023

"ليس مجرد مزحة"

ورد ماسك بعدها في تغريدة: "فيغاس أوكتاغون"، في إشارة إلى حلبة المصارعة المكونة من ثمانية أضلاع، والمغطاة تماما مثل القفص.

وبحسب موقع "ذا فيرج"، فإن النزال بالنسبة لزوكربيرغ ليس مجرد مزحة عبر الفضاء الافتراضي، مما يعني أن الكرة الآن باتت في ملعب ماسك.

وقالت المتحدثة باسم "ميتا"، إيسكا ساريك، لموقع "ذا فيرج"، إن "القصة تتحدث عن نفسها"، متحدثة باسم شركة "ميتا" لموقع "ذا فيرج".

مقاتل طموح ومعارك شوارع

واستعرض ماسك، 51 عاما، قوته في وقت سابق وتحدث عن خوضه "معارك شوارع حقيقية" عندما نشأ في جنوب إفريقيا.

وفي المقابل، فإن زوكربيرغ، 39 عاما، هو مقاتل طموح في الفنون القتالية المختلطة، وسبق له الفوز بالفعل في بطولات لعبة الجوجيتسو.