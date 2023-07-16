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الأم وهي تسحب صغيرها قبل انهيار السقف

فيديو لا يحتمل لأم نسيت رضيعها.. ثم أنقذته من موت محقق

دبي - العربية.نت
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أعاد رواد التواصل تداول مقطع فيديو للحظات تحبس الأنفاس يظهر نجاة أم مع أطفالها الأربعة، قبل أن ينهار سقف منزلهم، فيما كان الرضيع قاب قوسين أو أدنى من الموت بعدما نسته والدته.

فقد أظهرت كاميرا مراقبة من داخل أحد المنازل في العاصمة الكمبودية، بتاريخ 3 يوليو الجاري لحظة سقوط سقف أحد البيوت قبل هروب أم تحمل طفلا، بينما اثنان آخران يلهوان بجانبها، فيما الرابع كان يجلس على مشاية، ما دفع الأم للركض ولحقها الصغار، لكنها نست الرابع ثم عادت وسحبته في اللحظة الأخيرة، لينهار بعدا ثوانٍ السقف بالكامل.

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من جانبها، قالت الأم "كان سيموت لو سقط السقف عليه. لقد كانت غريزتي فقط أن أهرب عندما رأيت السقف يتساقط"، مضيفة "شيء ما جعلني أنظر إلى الوراء، ورأيته هناك، لذلك ركضت وأمسكت به"، وفق ما نقلته "فوكس نيوز"، عن وكالة "فيرال برس".

وقالت وكالة الأنباء إن سبب انهيار السقف هو البناء السيئ والأمطار الغزيرة التي أضعفت المبنى في الآونة الأخيرة.

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