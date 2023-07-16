فيديو لا يحتمل لأم نسيت رضيعها.. ثم أنقذته من موت محقق

أعاد رواد التواصل تداول مقطع فيديو للحظات تحبس الأنفاس يظهر نجاة أم مع أطفالها الأربعة، قبل أن ينهار سقف منزلهم، فيما كان الرضيع قاب قوسين أو أدنى من الموت بعدما نسته والدته.
A mother and her children in Cambodia narrowly escaped after the ceiling of their house collapsed onto them. pic.twitter.com/hmGJWJ5cSo— ANews (@anews) July 13, 2023
فقد أظهرت كاميرا مراقبة من داخل أحد المنازل في العاصمة الكمبودية، بتاريخ 3 يوليو الجاري لحظة سقوط سقف أحد البيوت قبل هروب أم تحمل طفلا، بينما اثنان آخران يلهوان بجانبها، فيما الرابع كان يجلس على مشاية، ما دفع الأم للركض ولحقها الصغار، لكنها نست الرابع ثم عادت وسحبته في اللحظة الأخيرة، لينهار بعدا ثوانٍ السقف بالكامل.
من جانبها، قالت الأم "كان سيموت لو سقط السقف عليه. لقد كانت غريزتي فقط أن أهرب عندما رأيت السقف يتساقط"، مضيفة "شيء ما جعلني أنظر إلى الوراء، ورأيته هناك، لذلك ركضت وأمسكت به"، وفق ما نقلته "فوكس نيوز"، عن وكالة "فيرال برس".
وقالت وكالة الأنباء إن سبب انهيار السقف هو البناء السيئ والأمطار الغزيرة التي أضعفت المبنى في الآونة الأخيرة.
-
مرض غريب يرعب قرية مصرية.. والصحة تكشف تفاصيل جديدةبعد إصابة 200 شخص في قرية مصرية بمرض غريب أثار ذعر سكانها، كشفت وزارة الصحة تفاصيل جديدة.وقالت في بيان رسمي، الأحد، إنها تابعت الشكوى المتعلقة بظهور ... مصر
-
رسوب أغلب طلاب الطب بأسيوط.. كيف التحقوا بكلية القمة؟لأول مرة في تاريخها، شهدت كلية طب مصرية رسوب 60% من طلاب الفرقة الأولى بها.وكشف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، أن 60% من طلاب الفرقة ... مصر
-
درون روسية توثق.. جنود أوكرانيون يقتلون مدنيين ويخفون جثثهمفيما تتواصل الحرب بين موسكو وكييف يدفع المدنيون الثمن، فقد وثقت طائرة بدون طيار "درون" روسية لحظة قيام كتيبة من الجيش الأوكراني بإيقاف سيارة مدنية تضع ... العرب والعالم