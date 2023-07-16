فيديو لا يحتمل لأم نسيت رضيعها.. ثم أنقذته من موت محقق

أعاد رواد التواصل تداول مقطع فيديو للحظات تحبس الأنفاس يظهر نجاة أم مع أطفالها الأربعة، قبل أن ينهار سقف منزلهم، فيما كان الرضيع قاب قوسين أو أدنى من الموت بعدما نسته والدته.

A mother and her children in Cambodia narrowly escaped after the ceiling of their house collapsed onto them. pic.twitter.com/hmGJWJ5cSo — ANews (@anews) July 13, 2023

فقد أظهرت كاميرا مراقبة من داخل أحد المنازل في العاصمة الكمبودية، بتاريخ 3 يوليو الجاري لحظة سقوط سقف أحد البيوت قبل هروب أم تحمل طفلا، بينما اثنان آخران يلهوان بجانبها، فيما الرابع كان يجلس على مشاية، ما دفع الأم للركض ولحقها الصغار، لكنها نست الرابع ثم عادت وسحبته في اللحظة الأخيرة، لينهار بعدا ثوانٍ السقف بالكامل.

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من جانبها، قالت الأم "كان سيموت لو سقط السقف عليه. لقد كانت غريزتي فقط أن أهرب عندما رأيت السقف يتساقط"، مضيفة "شيء ما جعلني أنظر إلى الوراء، ورأيته هناك، لذلك ركضت وأمسكت به"، وفق ما نقلته "فوكس نيوز"، عن وكالة "فيرال برس".

وقالت وكالة الأنباء إن سبب انهيار السقف هو البناء السيئ والأمطار الغزيرة التي أضعفت المبنى في الآونة الأخيرة.