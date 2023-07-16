فيديو مليء بالبراءة.. طفل يهدئ أخته بينما أمه تغط بالنوم

وثق مقطع فيديو موقفاً، تغمره البراءة والحب بين طفل حاول تهدئة أخته بعد بكائها خوفاً من صوت صاعقة ضربت المكان، بينما كانت والدتهما تغط في نوم عميق.

A caring older brother comforted his little sister and helped her fall back asleep after the sound of thunder startled them awake, and then covered their mother with a blanket. pic.twitter.com/BvvWZqvYPG — People's Daily, China (@PDChina) July 14, 2023

وأظهرت كاميرا مراقبة من منزل من مدينة تشانغشا الصينية أماً مع رضيعتها وطفلها ينامون في غرفتهم عندما ضربت صاعقة المكان.

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كما بين المقطع أن صوت الصاعقة أفزع الصغار، ما دفع الأخ الأكبر الذي استيقظ مفزوعاً لتهدئة أخته التي بدأت بالبكاء والصراخ، حيث بدأ يربت على بطنها وجبينها حتى نامت ثم أخذ غطاء وأعطاها قُبلة وغطاها، فيما الأم واصلت نومها بسبب التعب.

بعد ذلك، قام الصغير وأخذ غطاء وغطى الأم ثم نام بقربها.

الفيديو حصد تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد مشاهدات عالية وسط إشادة كبيرة بسلوك الصغير.