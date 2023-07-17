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من الفيديو المتداول

جريمة غريبة.. فشل في قتله بعدما ضغط على الزناد مرتين فهرب!

العربية.نت
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"كتب له عمر جديد"، هكذا علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع تم تداوله ويظهر كيف نجا رجل في كولومبيا من محاولة قتله على يد سفاح في وضح النهار وسط المارة في الشارع.

وظهر في الفيديو المتداول في كولومبيا السفاح أثناء محاولته قتل الرجل حيث ضغط على زناد مسدسه مرتين من مسافة الصفر لكن المسدس لم يعمل ثم لاذ بالفرار.

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وُصف الرجل بأنه محظوظ لأنه نجا من محاولة القتل غير معروفه السبب.

يذكر أن عمليات القتل تكثر بشكل يومي في كولومبيا، وتحاول الشرطة دوما إلقاء القبض على الفاعل.

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