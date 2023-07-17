جريمة غريبة.. فشل في قتله بعدما ضغط على الزناد مرتين فهرب!

"كتب له عمر جديد"، هكذا علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع تم تداوله ويظهر كيف نجا رجل في كولومبيا من محاولة قتله على يد سفاح في وضح النهار وسط المارة في الشارع.

أحد أكثر المقاطع المتداولة في كولومبيا لسفّاح معه مسدس اقترب من رجل وأشهر السلاح خلف رأسه لاغتياله وضغط على الزناد مرتين لكن لم يعمل فهرب.



وُصف الرجل بأنه محظوظ حيث تكثر عمليات الاغتيال بشكل يومي هناك والشرطة تبحث عن الفاعل. pic.twitter.com/smMq4LrCcz — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 16, 2023

وظهر في الفيديو المتداول في كولومبيا السفاح أثناء محاولته قتل الرجل حيث ضغط على زناد مسدسه مرتين من مسافة الصفر لكن المسدس لم يعمل ثم لاذ بالفرار.

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وُصف الرجل بأنه محظوظ لأنه نجا من محاولة القتل غير معروفه السبب.

يذكر أن عمليات القتل تكثر بشكل يومي في كولومبيا، وتحاول الشرطة دوما إلقاء القبض على الفاعل.