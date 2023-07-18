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يلين في مطعم صيني
أميركا و الصين

ما أكلته وزيرة الخزانة الأميركية بالصين.. جعلها تنحني لمسؤول ببكين!

فطر "جيان شو تشينغ" ، له خصائص مخدرة إذا لم يتم طهيه جيدًا

العربية.نت
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قد يكون "فطر الهلوسة" هو السبب في انحناءات عدة قامت بها وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، خلال استقبال مسؤول صيني لها، والتي أثارت غضب الأميركيين وطالبوا بمساءلتها.

الوفد المرافق لها
الوفد المرافق لها

وبحسب الصحف الأميركية التي نقلت عن مصادر أن يلين قصدت خلال زيارتها الأخيرة إلى الصين مطعما وطلبت أربعة حصص من "فطر الهلوسة" على العشاء قبل ثلاث ليال من اجتماعهما.

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ولفطر "جيان شو تشينغ"، خصائص مخدرة إذا لم يتم طهيه جيدًا ، ويشكل جزءًا من طبق تقليدي في الصين وقد طلبته يلين في مطعم بكين يي زو يي وانغ في 6 يوليو.

فطر الهلوسة
فطر الهلوسة

وبعد ثلاثة أيام التقت بالمسؤول الصيني وقامت ببادرة غير عادية، عندما انحنت أكثر من مرة. وأظهرت اللقطات يلين وهي تقترب من نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، نظيرها الصيني، وتنحني عدة مرات وهي تصافح يده بحماس.

وقال الموظف السابق في البيت الأبيض برادلي بلاكمان، الذي خدم أثناء إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، لصحيفة "نيويورك بوست" New York Post إن هذه الحركة كانت غير لائقة.

وشارك بعض مستخدمي "تويتر" نفس الآراء، ووصفوا الانحناء بأنه محرج للولايات المتحدة.

ونشرت مدوّنة طعام محلية عبر موقع "ويبو" الصيني أن يلين والوفد الأميركي تناولوا مجموعة من أطباق يونان، بما في ذلك السمك المشوي والخضروات المقلية.

ورداً على المنشور، أكد المطعم أن يلين تناولت الطعام فيه، مضيفاً أنها أظهرت حماسة خاصة لأحد أنواع الفطر البري من يونان. ونشر حساب المطعم: "كانت يلين هنا... جاءت فور وصولها إلى الصين. وقال موظفونا إنها تحب الفطر كثيراً... لقد كان يوماً ساحراً للغاية".

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وسرعان ما انتشرت وجبة يلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وأثارت نقاشاً حول الخصائص المخدرة للفطر.

وأبلغ الأستاذ بيتر مورتيمر شبكة "سي أن أن" أن الفطر يعتبر ساماً لأنه قد يثير الهلوسة، مشيراً إلى أن صديقه تناول منه عن طريق الخطأ وعانى الهلوسة لمدة ثلاثة أيام.

وبعد زيارة يلين، نشرت وكالة الأنباء الحكومية الصينية "شينخوا" تقريراً عن كيفية تناول الفطر بأمان.

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