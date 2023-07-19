لص يسرق شاحنة ويكتشف وجود رضيع بداخلها.. لن تصدق ما فعله
والداه توقفا جانباً وترجلا من السيارة للاهتمام بشقيقه البالغ من العمر سنتين
أظهر مقطع فيديو صادم اللحظة التي سُرقت فيها شاحنة مع طفل بداخلها بينما كانت العائلة على الرصيف في بوسطن قبل أيام.
ونشرت شرطة بوسطن أيضًا صورة للشخص الذي قالوا إنه سرق الشاحنة مع طفل لا يزال بداخلها وبعد اكتشافه الأمر توقف ووضع الطفل الرضيع على جانب الطريق.
وقالت الشرطة إن الفيديو يظهر شخصًا كان يركب دراجة قبل أن يتخلى عنها ليسرق الشاحنة، فيما كان مالكها والزوجة يهتمان بمشكلة صغيرة أصابت ابنهما البالغ من العمر عامين.
أخبرت الأسرة الشرطة أنه كان عليهم التوقف لرعاية طفلهم البالغ من العمر عامين.
وعلم الضباط الذين تلقوا اتصالا حول عملية اختطاف تم الإبلاغ عنها أن رجلاً من أصل إسباني ضخم البنية وله شعر طويل ولحية شوهد آخر مرة يرتدي قميصًا رماديًا وبنطالًا رماديًا قد هرب للتو في شاحنة مع طفل رضيع بداخلها.
وقال خوسيه كروز، يعيش قرب المنطقة، إن "عمليات السطو وسرقة السيارات أصبحت مشكلة كبيرة في الحي".
وقال جيران آخرون: "على الرغم من لم شمل هذا الطفل بأسرته، كان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ بكثير".
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