اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لص يسرق شاحنة ويكتشف وجود رضيع بداخلها.. لن تصدق ما فعله

والداه توقفا جانباً وترجلا من السيارة للاهتمام بشقيقه البالغ من العمر سنتين

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مقطع فيديو صادم اللحظة التي سُرقت فيها شاحنة مع طفل بداخلها بينما كانت العائلة على الرصيف في بوسطن قبل أيام.

ونشرت شرطة بوسطن أيضًا صورة للشخص الذي قالوا إنه سرق الشاحنة مع طفل لا يزال بداخلها وبعد اكتشافه الأمر توقف ووضع الطفل الرضيع على جانب الطريق.

مادة اعلانية

وقالت الشرطة إن الفيديو يظهر شخصًا كان يركب دراجة قبل أن يتخلى عنها ليسرق الشاحنة، فيما كان مالكها والزوجة يهتمان بمشكلة صغيرة أصابت ابنهما البالغ من العمر عامين.

أخبرت الأسرة الشرطة أنه كان عليهم التوقف لرعاية طفلهم البالغ من العمر عامين.

ما أكلته وزيرة الخزانة الأميركية بالصين.. جعلها تنحني لمسؤول ببكين! سوشيال ميديا أميركا و الصين ما أكلته وزيرة الخزانة الأميركية بالصين.. جعلها تنحني لمسؤول ببكين!

وعلم الضباط الذين تلقوا اتصالا حول عملية اختطاف تم الإبلاغ عنها أن رجلاً من أصل إسباني ضخم البنية وله شعر طويل ولحية شوهد آخر مرة يرتدي قميصًا رماديًا وبنطالًا رماديًا قد هرب للتو في شاحنة مع طفل رضيع بداخلها.

وقال خوسيه كروز، يعيش قرب المنطقة، إن "عمليات السطو وسرقة السيارات أصبحت مشكلة كبيرة في الحي".

وقال جيران آخرون: "على الرغم من لم شمل هذا الطفل بأسرته، كان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ بكثير".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هزة في الأسواق العالمية بعد انتهاء اتفاق الحبوب.. كيف يتأثر رغيف الخبز العربي؟ هزة في الأسواق العالمية بعد انتهاء اتفاق الحبوب.. كيف يتأثر رغيف الخبز العربي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط