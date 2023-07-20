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شاهد.. لصوص حاولوا سرقة سائق أجرة فأراهم ما أفزعهم فهربوا

دبي - العربية.نت
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وثق مقطع فيديو، تفاصيل عملية سطو مسلح شنها لصوص على سائق أجرة، لكنها انتهت بهروبهم خائفين مما شاهدوه دون الظفر بأي مبلغ مالي.

فقد أظهرت كاميرا مراقبة لصوصا يركبون مع سائق أجرة في جزيرة باربادوس في الكاريبي، وأشهروا مسدساً في وجهه طالبين منه المال لكن بدلاً من الرضوخ لهم أسرع وهو يقود بشكل جنوني.

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كما بدأ ينحرف بتهور يميناً ويساراً مفزعاً اللصوص، حيث بدأوا يصرخون من الهلع ثم قال لهم (أطلقوا عليّ النار).

بعد ذلك، أوقف المركبة ونزل اللصوص يركضون هرباً كما أنه نزل معهم وترك مركبته تصدح فيها الأغاني.

ونال الفيديو مشاهدات عالية، وسط تعليقات ساخرة من تصرف اللصوص، وإشادات بجرأة السائق.

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