شاهد.. لصوص حاولوا سرقة سائق أجرة فأراهم ما أفزعهم فهربوا

وثق مقطع فيديو، تفاصيل عملية سطو مسلح شنها لصوص على سائق أجرة، لكنها انتهت بهروبهم خائفين مما شاهدوه دون الظفر بأي مبلغ مالي.

لصوص ركبوا مع سائق أجرة وأشهروا المسدس في وجهه طالبين المال لكن بدلاً من الرضوخ لهم أسرع بشكل جنوني وبدأ ينحرف بتهور حتى صاح اللصوص خائفين فأخبرهم (أطلقوا عليّ النار)، في النهاية أوقف المركبة وهربوا منها جميعًا.



المقطع من جزيرة باربادوس في الكاريبي.pic.twitter.com/vhLFISBanw — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 19, 2023

فقد أظهرت كاميرا مراقبة لصوصا يركبون مع سائق أجرة في جزيرة باربادوس في الكاريبي، وأشهروا مسدساً في وجهه طالبين منه المال لكن بدلاً من الرضوخ لهم أسرع وهو يقود بشكل جنوني.

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كما بدأ ينحرف بتهور يميناً ويساراً مفزعاً اللصوص، حيث بدأوا يصرخون من الهلع ثم قال لهم (أطلقوا عليّ النار).

بعد ذلك، أوقف المركبة ونزل اللصوص يركضون هرباً كما أنه نزل معهم وترك مركبته تصدح فيها الأغاني.

ونال الفيديو مشاهدات عالية، وسط تعليقات ساخرة من تصرف اللصوص، وإشادات بجرأة السائق.