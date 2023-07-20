فيديو يخطف الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل حوصر بالنيران

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تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقطعاً مصوراً يخطف الأنفاس لعملية إنقاذ طفل حوصر بالنيران في منزله.
#EverydayHero A child was trapped on a balcony as a fire engulfed a residential area in Zhanjiang, Guangdong. Thanks to the courageous efforts of a passerby, a heroic man emerged as the savior, rescuing the child from the flames. pic.twitter.com/nIjrvTcda3— China Daily (@ChinaDaily) July 20, 2023
فقد كشف مقطع من مدينة تشانجيانغ الصينية طفلاً حوصر بالنيران في بيته لوحده فخرج إلى الشرفة المغلقة بسياج حديدي صارخاً يطلب النجدة.
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وعلى الفور هبّ المارة الذين وُصفوا بالأبطال لإنقاذه، حيث وضعوا سلماً وجلبوا مقص حديد وأخرجوا الطفل بسلام بعد جهود حثيثة، بحسب موقع "Daily China".
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