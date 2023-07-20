فيديو يخطف الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل حوصر بالنيران

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقطعاً مصوراً يخطف الأنفاس لعملية إنقاذ طفل حوصر بالنيران في منزله.

#EverydayHero A child was trapped on a balcony as a fire engulfed a residential area in Zhanjiang, Guangdong. Thanks to the courageous efforts of a passerby, a heroic man emerged as the savior, rescuing the child from the flames. pic.twitter.com/nIjrvTcda3 — China Daily (@ChinaDaily) July 20, 2023

فقد كشف مقطع من مدينة تشانجيانغ الصينية طفلاً حوصر بالنيران في بيته لوحده فخرج إلى الشرفة المغلقة بسياج حديدي صارخاً يطلب النجدة.

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وعلى الفور هبّ المارة الذين وُصفوا بالأبطال لإنقاذه، حيث وضعوا سلماً وجلبوا مقص حديد وأخرجوا الطفل بسلام بعد جهود حثيثة، بحسب موقع "Daily China".

