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فيديو يخطف الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل حوصر بالنيران

دبي - العربية.نت
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تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقطعاً مصوراً يخطف الأنفاس لعملية إنقاذ طفل حوصر بالنيران في منزله.

فقد كشف مقطع من مدينة تشانجيانغ الصينية طفلاً حوصر بالنيران في بيته لوحده فخرج إلى الشرفة المغلقة بسياج حديدي صارخاً يطلب النجدة.

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وعلى الفور هبّ المارة الذين وُصفوا بالأبطال لإنقاذه، حيث وضعوا سلماً وجلبوا مقص حديد وأخرجوا الطفل بسلام بعد جهود حثيثة، بحسب موقع "Daily China".

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