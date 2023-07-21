بالفيديو.. شاب أردني كاد أن يتسبب بكارثة في محطة وقود

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو لشاب قام بإشعال النار في مركبته لحظة تزوده بالوقود في إحدى محطات المحروقات بمحافظة الزرقاء، شمال شرق العاصمة عمان.

فقد نجت محطة محروقات من كارثة كبيرة بعدما أقدم شاب على إشعال النار بمادة البنزين ولاذ بالفرار.

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وأظهر مقطع فيديو لحظة إشعال الشاب النار بمادة البنزين خلال اصطفاف مركبتة للتزود بالوقود.

فيما هرع المتواجدون في المكان لإخماد الحريق وإبعاد المركبة من المكان قبل أن تتسبب بكارثة لا تحمد عقباها.