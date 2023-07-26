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ابنة كريستيانو بقميص محمد صلاح

شاهد.. ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح مع كعب عالٍ

دبي - العربية.نت
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ارتدت ابنة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، قميص نادي ليفربول المدون عليه اسم اللاعب المصري محمد صلاح في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة التي نشرتها جورجينا عبر ستوري انستغرام
الصورة التي نشرتها جورجينا عبر ستوري انستغرام

ونشرت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو عبر حسابها الشخصي فيديو على موقع "إنستغرام"، صورة أظهرت فيها الصغيرة "ألانا" وهي ترتدي قميص محمد صلاح مع حذاء كبير بكعب عال يبدو أنه يعود لوالدتها.

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ويستعد محمد صلاح في الوقت الحالي لبداية الموسم الكروي الجديد مع ليفربول الإنجليزي بآمال جديدة، لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، خاصة بعدما فشل الريدز في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويعد محمد صلاح أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي، إذ يتهافت على اقتناء التيشيرت الخاص به أبناء نجوم اللاعبين، حيث سبق أن ارتدى نجل ستيفن جيرارد نفس القميص قبل أسابيع قليلة.

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