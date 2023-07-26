فيديو مليء بالبراءة والدموع.. طفل يبكي عند رؤية رونالدو

حقق كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، أمنية طفل من خلال التوقيع على قميصه، عقب مواجهة ودّية جمعت فريق "العالمي" مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء.
وأظهرت لقطات مصورة الصغير يرتدي قميص النصر وهو متأثر ويبكي فرحاً في لحظة تحقق حلمه برؤية النجم العالمي ما دفع "الدون" إلى احتضانه، ليطلب الطفل من النجم البرتغالي التوقيع على قميصه خلال تواجدهما في ممر دخول ملعب "يانمار ناغاي" في اليابان.
بدوره، تفاعل رونالدو ووقع على ظهر الطفل ووقف بجانبه قبل انطلاق المباراة.
وأثارت هذه اللقطات تفاعلاً بين مغرّدين على منصة تويتر، وقد أشاد بعضهم بفعل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً.
وشارك كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه النصر مع النادي الباريسي التي أقيمت في الأراضي اليابانية، على هامش تحضير الفريقين للموسم المقبل 2024/2023.
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