اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشيف بوراك مع والده (أرشيفية)
الشيف بوراك مع والده

بالعربية.. والد الشيف بوراك يرد على نجله ويقلّده ساخراً

إسماعيل أوزدمير: "يمكنني أيضاً تصوير فيديوهات أمام الناس أُظهر فيها حزني وأقول فيها إن بوراك ظلمني"

العربية.نت ـ جوان سوز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ظهر إسماعيل أوزدمير، والد الشيف التركي الشهير بوراك، في مقابلة مصوّرة جديدة، هي الأولى التي يتحدّث فيها باللغة العربية بلهجة ولاية أنطاكيا التي ينحدر منها والواقعة جنوب غربي تركيا، حيث كرر فيها اتهاماته لنجله باستغلال جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب تعاطفهم، على حدّ تعبيره.

وقال أوزدمير، الذي يتّهمه نجله الطاهي التركي المعروف ببيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي، إن "بوراك ظهر في مقطع فيديو وهو يجلس أمام محلّه ويبكي"، متسائلاً عن سبب بكائه في الفيديو الذي اتّهمه فيه نجله قبل أيام بالاحتيال.

مادة اعلانية

كما جدد الأب اتهاماته لنجله باستغلال جمهوره، وحاول تقليده في المقابلة المصوّرة التي قال فيها إن نجله يرغب بإخبار متابعيه عن تعرّضه للظلم من قبل والده.

@adastmowatenlobnani #بوراك #عدسة_مواطن_لبناني #cznburak ♬ original sound - عدسة مواطن لبناني
الشيف بوراك يفشل لأول مرة في قلب قدر ورق عنب.. ماذا حدث له؟ سوشيال ميديا الشيف بوراك يفشل لأول مرة في قلب قدر ورق عنب.. ماذا حدث له؟

وأضاف: "يمكنني أيضاً تصوير فيديوهات أمام الناس أُظهر فيها حزني وأقول فيها إن بوراك ظلمني"، مشدداً على أن المتابعين في هذه الحالة سيقولون: "انظروا كم أن نجلي ظالم".

وكان والد بوراك قد نفى في أكثر من مقابلة سابقة هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، الاتهامات الموجّهة إليه من قبل نجله حول بيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي.

وفي مختلف مقابلاته، كرر اتهام نجله باستغلال الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي من أجل "الدعاية وكسب الشهرة".

وتعود أزمة الأب ونجله لما قبل أشهر على خلفية قيام بوراك بتقديم المساعدة لضحايا الزلزال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل خسر الغرب بانقلاب النيجر آخر نقاط قوته في وسط أفريقيا؟ هل خسر الغرب بانقلاب النيجر آخر نقاط قوته في وسط أفريقيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط