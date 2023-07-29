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الأميرة رجوة
الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

لقيت تفاعلاً.. صورة لأحدث ظهور للأميرة رجوة مع ولي عهد الأردن وشقيقه

الصورة المتداولة نشرتها الأميرة الأردنية عالية الحسين على صفحتها بإنستغرام

العربية.نت
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل كبير، صورة هي أحدث ظهور للأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

والصورة المتداولة نشرتها الأميرة الأردنية عالية الحسين على صفحتها بإنستغرام قائلة بتعليق: "مع الأحباء الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين والأمير هاشم العبد الله.. بارك الله فيهم أجمعين".

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والأميرة عالية هي عمة ولي العهد الأردني وابنة العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال من زوجته الأميرة دينا بنت عبدالحميد.

وظهر بالصورة التي نشرتها الأميرة عالية، الأمير هاشم شقيق ولي العهد الأردني.

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وكان ولي عهد الأردن قد عقد قرانه على الشابة السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو الحالي في حفل جرى في الأردن وحضره شخصيات من حول العالم كما تابعه الملايين.

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