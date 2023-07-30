موقف ولا أصعب.. هكذا أحرج مسؤول أميركي رئيسة وزراء إيطاليا

لم تكن تتوقع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميل وني، أنها ستتعرض لموقف محرج يجعلها حديث وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء زيارتها الرسمية الأولى بعد منصبها الجديد.

فقد وضعها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، بموقف ولا أصعب، حينما قرر سؤالها عن دلالات ألوان علم بلادها.

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فما كان من السياسية المخضرمة إلا أن نظرت إلى الرجل باستغراب ودهشة، نظراً لما سببه لها سؤاله من إحراج لم تستطع تفاديه فردت بتردد: "نعم.. نعم".

وأضافت: "إنها ألوان لشيء"، ثم صمتت برهة وتابعت: "لأشياء عدة"، لتنهي الحديث بابتسامة خفيفة.

أما الرجل، فانتبه أنه أحرج السيدة بسؤاله فرد على إجابتها الممغمغة بضحكة بسيطة أيضاً.

نظرت إليه باستغراب ودهشة بعدما باغتها بسؤال مفاجئ عن دلالات ألوان علم بلادها.. زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي يحرج رئيسة الوزراء الإيطالية خلال زيارتها لـ #واشنطن #العربية pic.twitter.com/j1PUvTLqvy — العربية (@AlArabiya) July 30, 2023

ألوان العلم الإيطالي

يذكر أن العلم الإيطالي يتكون من اللون الأخضر ويرمز إلى السهول والتلال، والأبيض الذي يعني الثلوج التي تغطي جبال الألب، أما الأحمر فيشير إلى الدماء التي سالت من أجل البلاد.

وكانت ميل وني اختتمت زيارتها للولايات المتحدة بمؤتمر صحا في ت حدث ف يه من السفارة بعد المحادثة التي أجرتها في واشنطن مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

وناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا والصين وإفريقيا.

كما حظيت زيارة جورجيا ميلوني الأولى لواشنطن بصفتها رئيسة للوزراء بترحيب حار في الكونغرس، ولفتت الانتباه الشديد لقيادتها كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء على رأس حكومة يمينية.