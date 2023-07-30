عائلة أميركية تفاجأ بدب يشاركها حمام السباحة.. هرباً من الحر

وسط موجة الحر الصيفية الشديدة في جنوب كاليفورنيا، يعد حوض السباحة في الفناء الخلفي للمنازل مكانا مغريا للاسترخاء، حتى بالنسبة للدببة.

يستجم في حمام السباحة

فيما تلقت شرطة مدينة بربانك الأميركية بلاغا يفيد برؤية دب في حي سكني، وعثرت على الحيوان جالسا في حوض السباحة (جاكوزي) بالفناء الخلفي لأحد المنازل.

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وقالت الشرطة في بيان يوم الجمعة، إن الدب تسلق حائطا وتوجه إلى شجرة خلف المنزل بعدما غطس لبعض الوقت في حوض السباحة.

تحذيرات للسكان

ونشرت الشرطة مقطعا مصورا يظهر الدب في الحي الذي يبعد حوالي 16 كيلومترا إلى شمال لوس أنجلس والقريب من جبال فيردوغو.

وأصدرت شرطة بربانك تحذيرات للسكان لتجنب الدببة، والاحتفاظ بجميع القمامة والطعام في مكان مغلق لثني الدببة عن القدوم إلى مساكنهم.