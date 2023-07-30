عائلة أميركية تفاجأ بدب يشاركها حمام السباحة.. هرباً من الحر

وضع القراءة
100% حجم الخط
وسط موجة الحر الصيفية الشديدة في جنوب كاليفورنيا، يعد حوض السباحة في الفناء الخلفي للمنازل مكانا مغريا للاسترخاء، حتى بالنسبة للدببة.
يستجم في حمام السباحة
فيما تلقت شرطة مدينة بربانك الأميركية بلاغا يفيد برؤية دب في حي سكني، وعثرت على الحيوان جالسا في حوض السباحة (جاكوزي) بالفناء الخلفي لأحد المنازل.
مادة اعلانية
وقالت الشرطة في بيان يوم الجمعة، إن الدب تسلق حائطا وتوجه إلى شجرة خلف المنزل بعدما غطس لبعض الوقت في حوض السباحة.
تحذيرات للسكان
ونشرت الشرطة مقطعا مصورا يظهر الدب في الحي الذي يبعد حوالي 16 كيلومترا إلى شمال لوس أنجلس والقريب من جبال فيردوغو.
وأصدرت شرطة بربانك تحذيرات للسكان لتجنب الدببة، والاحتفاظ بجميع القمامة والطعام في مكان مغلق لثني الدببة عن القدوم إلى مساكنهم.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
زر التغريد سيختفي.. "بوست" بدلاً من "تويت" في "إكس"يعتبر زر التغريد (tweet)، من آخر الأمور الباقية من موقع التدوين المصغر "إكس" بعلامته التجارية القديمة "تويتر"، لكن يبدو أن هذا الزر لن يبقى على حاله، ... تكنولوجيا
-
باب الروس لحل صراع أوكرانيا مفتوح.. مبادرتان تلفتان نظر بوتينبعد مرور ما يقارب عام ونيف على الأزمة الأوكرانية دون حلول تذكر، لا يزال باب التفاوض مفتوحاً عند الروس.فقد أعلنت روسيا أنها تلقت نحو 30 مبادرة لوقف ... العرب والعالم
-
اقتربت كثيراً.. بولندا قلقة من خطة قد تستعملها "فاغنر" لدخول أراضيهالا يتوقف الاهتمام العالمي بمجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، خصوصاً بعد الانقلاب الفاشل الشهير الأخير الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.ولعل هذا ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية