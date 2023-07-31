شاهد.. إصابة دامية بوجه طارق حامد في مباراته أمام الصفاقسي

تعرض النجم المصري طارق حامد، لاعب الوسط في نادي "اتحاد جدة" السعودي، لإصابة دامية، بعد تدخل عنيف من لاعب نادي "الصفاقسي" التونسي، أُخرجا على أثرها من الملعب مباشرة.

وشهدت المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، لحظات مروعة، حيث أدى تدخل عنيف بالقدم من قبل حسين علي، إلى إصابة وجه طارق حامد، في إحدى الكرات المشتركة بينهما.

بطاقة حمراء مباشرة 🟥



تدخل عنيف من حسين علي لاعب الصفاقسي على طارق حامد 😳



الفريق التونسي سيكمل المباراة منقوصًا ❌pic.twitter.com/ouso0aB06F — GOAL Arabia (@GoalAR) July 30, 2023

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كما تُظهر لقطات الفيديو سقوط حامد على الأرض بعد استخلاص الكرة من حسين، ومحاولة الأخير استردادها بقدمه بقسوة، ما أدى إلى ركل وجه حامد.

وتدخل الفريق الطبي لإسعاف حامد على الفور، حيث كان وجهه ينزف دما.

وفي الوقت نفسه، قرر حكم المباراة طرد اللاعب حسين علي بالبطاقة الحمراء بسبب التدخل العنيف ضد النجم المصري.

وفاز اتحاد جدة بهدف كريم بنزيمة ليضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

🔴 نادي اتحاد جدة



جراحة ناجحة لطارق حامد في موضع إصابته بالوجه pic.twitter.com/gO4yRHmPZY — FilGoal (@FilGoal) July 31, 2023

جراحة في الوجه

من جانبه، أعلن اتحاد جدة، اليوم الاثنين، خضوع لاعبه المصري طارق حامد لجراحة في الوجه بعد خروجه مصابا أمام الصفاقسي التونسي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم الأحد.

وكتب الاتحاد في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم "تويتر": أجرى طارق حامد عملية جراحية في موضع إصابته أمام الصفاقسي تكللت بالنجاح.