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حامد سقط على الأرض من قوة الإصابة

شاهد.. إصابة دامية بوجه طارق حامد في مباراته أمام الصفاقسي

دبي - العربية.نت
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تعرض النجم المصري طارق حامد، لاعب الوسط في نادي "اتحاد جدة" السعودي، لإصابة دامية، بعد تدخل عنيف من لاعب نادي "الصفاقسي" التونسي، أُخرجا على أثرها من الملعب مباشرة.

وشهدت المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، لحظات مروعة، حيث أدى تدخل عنيف بالقدم من قبل حسين علي، إلى إصابة وجه طارق حامد، في إحدى الكرات المشتركة بينهما.

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كما تُظهر لقطات الفيديو سقوط حامد على الأرض بعد استخلاص الكرة من حسين، ومحاولة الأخير استردادها بقدمه بقسوة، ما أدى إلى ركل وجه حامد.

وتدخل الفريق الطبي لإسعاف حامد على الفور، حيث كان وجهه ينزف دما.

وفي الوقت نفسه، قرر حكم المباراة طرد اللاعب حسين علي بالبطاقة الحمراء بسبب التدخل العنيف ضد النجم المصري.

وفاز اتحاد جدة بهدف كريم بنزيمة ليضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

جراحة في الوجه

من جانبه، أعلن اتحاد جدة، اليوم الاثنين، خضوع لاعبه المصري طارق حامد لجراحة في الوجه بعد خروجه مصابا أمام الصفاقسي التونسي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم الأحد.

وكتب الاتحاد في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم "تويتر": أجرى طارق حامد عملية جراحية في موضع إصابته أمام الصفاقسي تكللت بالنجاح.

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