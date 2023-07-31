مشهد مرعب.. لحظة تحطم طائرة على شاطئ مزدحم بالبشر

رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مرعبة لتحطم طائرة صغيرة على شاطئ مزدحم بالبشر في ولاية نيو هامبشاير الأميركية.

وأظهرت المشاهد الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها، قبل أن تتحطم في البحر، الذي كان مزدحما بالمصطافين.

Breaking:Pilot is okay after his small plane crashes into the water off Hampton Beach New Hampshire Saturday afternoon…no word on what caused the plane to go down..multiple agencies on scene..no one on the beach or in the water was injured #7News pic.twitter.com/1ZjYUwdkC9 — Steve Cooper (@scooperon7) July 29, 2023

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ووقعت الحادثة يوم السبت في شاطئ هامبتون، ولم تخلف أي إصابات أو خسائر بشرية، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

كما ذكر شهود عيان أن طائرة "بيبر PA-18" ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، مشيرين إلى أن عناصر الإنقاذ نجحت في إخراج الطيار حيّا.

من جانبها، كشفت خدمات الطوارئ أن الطائرة تحطمت على مسافة تتراوح بين 25 و30 مترا في البحر.

من جهتها، أوضحت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة.

وأضافت أنها ستحقق في سبب الحادث، جنبا إلى جنب مع المجلس الوطني لسلامة المواصلات.