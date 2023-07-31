لمواجهة كوارث طبيعية.. الصين تطلق سلسلة من التحذيرات

أطلقت الصين سلسلة من التحذيرات لمواجهة كوارث طبيعية متعددة، فقد أصدرت وزارة الموارد المائية، وهيئة الأرصاد الجوية الصينية، إنذاراً باللون البرتقالي لمواجهة السيول الجبلية في أجزاء من بكين، وخبي، وشانشي، من الساعة الثامنة مساء يوم السبت إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، كما أصدرتا إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة السيول الجبلية في مناطق معينة.

ونُصحت السلطات المحلية بتعزيز إجراءات المراقبة والإنذار لمواجهة الفيضانات في الوقت الفعلي وسط تدابير التحضير للإجلاء.

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وبدورها، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية في الوقت نفسه إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة الفيضانات في بعض الأنهار الصغيرة ومتوسطة الحجم في أجزاء من بكين، وخبي، وشانشي، وخنان، وتشجيانغ وفوجيان، وتشونغتشينغ، وشينجيانغ، كما جددت إصدار إنذار باللون البرتقالي لمواجهة الفيضانات في جنوب غربي بكين، والأجزاء الوسطى والجنوبية الغربية من خبي.

مخاطر التشبع بالماء

وحذرت الهيئة أيضاً من احتمال أن تتعرض أجزاء من بكين، وخبي، وشانشي، وخنان، لمخاطر التشبع بالمياه من الساعة الثامنة مساء يوم السبت إلى الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

ويوجد في الصين نظام تحذير من الأحوال الجوية يتألف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.

وتلزم السلطات الصينية حذرا شديدا عند تساقط أمطار غزيرة منذ العام 2011 حين أدت فيضانات كبرى في وسط البلاد إلى مقتل أكثر من 300 شخص معظمهم في مدينة تشنغتشو الكبيرة.