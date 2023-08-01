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المغنية ترمي الميكروفون على الجمهور

مغنية أميركية غاضبة "تعتدي" على جمهورها بالميكروفون

مغنية الراب كاردي بي رمت الميكروفون باتجاه امرأة كانت بين الحاضرين في حفلها بلاس فيغاس بعدما ألقت الأخيرة عليها مشروباً كانت تتناوله

العربية.نت
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أعلنت شرطة لاس فيغاس الاثنين أنها فتحت تحقيقاً في حادثة اعتداء وضرب، بعد أيام قليلة من انتشار مقطع فيديو يظهر مغنية الراب كاردي بي وهي تلقي ميكروفوناً كانت تغني عبره لجمهورها خلال حفلة موسيقية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل، صاحبة أغنيتي "واب" و"ماني" ترمي الميكروفون باتجاه امرأة كانت بين الحاضرين بعدما ألقت الأخيرة عليها مشروباً كانت تتناوله.

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وتظهر هذه المرأة في مقاطع الفيديو وهي تقدم اعتذارها بعد تدخّل رجال الأمن، بينما طال المايكروفون شخصاً آخر من الحاضرين بحسب ما ظهر في مقاطع أخرى.

وبعد الحفلة، أفادت شرطة لاس فيغاس بأن امرأة تواصلت معها للإبلاغ عن اعتداء.

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وقالت الشرطة في بيان تلقته وسائل إعلام أميركية إن "الضحية أشارت إلى أنها كانت حاضرة في حدث غنائي في 29 يوليو 2023 في مجمّع 3500 من شارع لاس فيغاس بولفارد. وخلال حفلة موسيقية، أصيبت بأداة أُلقيت من على المسرح".

ولم يذكر بيان الشرطة اسم كاردي بي، إلا أن التاريخ والمكان المذكورين يتطابقان مع حفلتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُسجّل فيها حوادث مماثلة، مع تزايد رمي الأغراض خلال الحفلات الموسيقية.

ففي يونيو، ألقى رجل هاتفاً على المغنية بيبي ريكسا خلال حفلة موسيقية في نيويورك، ما تسبب بنقلها إلى المستشفى.

وفي الشهر نفسه، استُهدفت المغنية بينك في حفلة بلندن من متفرّج ألقى عليها حقيبة قال إنها تحوي رفات والدته.

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