جماهير تحرج بيكيه وتهتف شاكيرا.. واللاعب يثور غضباً: نكرة

في موقف محرج لا يحسد عليه، ثار اللاعب الإسباني السابق جيرارد بيكيه غضباً في إحدى الحفلات بملهى ليلي، حيث هتف الجمهور باسم شريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا.

ووثق مقطع فيديو نجم دفاع برشلونة السابق بعد صعوده إلى مسرح الملهى الليلي للاحتفال بنهاية بطولة دوري الملوك، لكنه فوجئ بردة فعل الجمهور الذي صرخ بصوت عال باسم شاكيرا.

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بدوره، توجَّه بيكيه بكلمات قاسية إلى الجمهور، بعد أن فقد أعصابه، قائلًا لهم: "أنا بطل العالم. وأنتم نكرة اذهبوا وافعلو شيئًا في حياتكم".

ومنذ انفصال بيكيه عن شاكيرا وهو يتعرَّض لمواقف محرجة من الجمهور سواء أكان في الطرقات أم حتى خلال حضوره مباريات كرة القدم أو السلة، وكذلك خلال رحلاته السياحية أو استجمامه على البحر بين الأشخاص.

كما يحاول من يصادفه أن يهتف باسم المغنية العالمية في محاولة لاستفزازه بسبب خيانته لها مع فتاة شقراء في العشرينات، فيما تكون ردة فعله بين التجاهل تارة، والرد بغضب تارة أخرى.

خيانة مع شقراء شابة

يشار إلى أن شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما، وبيكيه 35 عاماً كانا أعلنا انفصالهما في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها، وهو ما تأكد لاحقاً.

وللثنائي طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولود في 29 يناير 2015.