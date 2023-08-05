الحب أقوى من الكوارث.. تحدوا الإعصار وتزوجا بكنيسة غمرتها المياه

على عكس كل النتائج المأساوية للكوارث الطبيعية، تحدى زوجان فلبينيان "إعصار تيفون" وتزوجا في الكنيسة بعدما غمرتها المياه.

فقد احتفل العروسان باولو باديلا وديان فيكتوريانو بالزفاف والمياه تغمر كاحليهما، في وقت اجتاح فيه "إعصار تيفون" البلاد.

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تحدّوا كل الظروف

كما التف حولهما الضيوف الذين أصروا على الحضور رغم الظروف الجوية القاسية.

وظهرت العروس في الفيديو تمشي وسط الكنيسة والماء يغمر فستان زفافها من الأسفل.

وتناقلت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل حفل الزفاف هذا.

ثم كشفت العروس عن أنها كانت قلقة قبل أسبوع من الزفاف بسبب الأمطار المستمرة، إلى أن جاءت عاصفة أخرى في يوم الزفاف بالضبط، موضحة أنها وعريسها انهارا في الصباح عندما علما أن الكنيسة قد غمرت بالماء.

وشددت على أنهما قررا مواصلة الإجراءات حتى لو لم يحضر أي شخص، في تحد للظروف القاهرة.

13 قتيلاً

يشار إلى أن الإعصار "دوكسوري" كان ضرب شمال الفلبين الأربعاء الماضي، مقتلعا أشجارا وأعمدة كهرباء، وتسبب في انقطاع واسع للكهرباء، وأحدث انزلاقات أتربة وفيضانات.

كما ارتفعت حصيلة الخسائر الناتجة عن الإعصار في الفلبين إلى 13 قتيلا و21 مفقودا، بينهم 4 من خفر السواحل، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للطوارئ أمس الجمعة، حتى جاء الإعصار الجديد "تيفون" اليوم.