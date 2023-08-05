فيديو تقشعر له الأبدان.. تمساح يقتل لاعب كرة قدم ويجر جثته
في واقعة صادمة، تمكن تمساح من لاعب كرة القدم خيسوس لوبيز أورتيز (تشوتشو)، المحترف في نادي ديبورتيفو ريو كانا في الدوري الكوستاريكي، بعدما هاجمه وهو يسبح في نهر بسانتا كروز.
Terrible la muerte del futbolista Tico, Jesús Alberto López, quien se metió a nadar a un rio en #CostaRica pic.twitter.com/s1kvDHL3QG— Ricardo Morales Sánc (@riva_leo) August 4, 2023
وفي فيديو متداول، يظهر التمساح وهو يجرّ جثة اللاعب في عرض النهر الواقع شمال غربي كوستاريكا.
كما اضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على التمساح وقتله لاستعادة جثة اللاعب البالغ 29 عاما.
وكان اللاعب يقوم بتمارين بدنية عندما قرر السباحة، ثم قفز من فوق جسر على نهر كاناس، حسبما قال جيران اللاعب لرقيب الشرطة المحلية.
من جانبها، قالت الشرطة في بيان: "للأسف أغرقه التمساح، ولا نعرف إن كان مات غرقا أم بسبب عضة التمساح".
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