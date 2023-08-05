اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التمساح يجر جثة اللاعب القتيل

فيديو تقشعر له الأبدان.. تمساح يقتل لاعب كرة قدم ويجر جثته

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في واقعة صادمة، تمكن تمساح من لاعب كرة القدم خيسوس لوبيز أورتيز (تشوتشو)، المحترف في نادي ديبورتيفو ريو كانا في الدوري الكوستاريكي، بعدما هاجمه وهو يسبح في نهر بسانتا كروز.

وفي فيديو متداول، يظهر التمساح وهو يجرّ جثة اللاعب في عرض النهر الواقع شمال غربي كوستاريكا.

مادة اعلانية

كما اضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على التمساح وقتله لاستعادة جثة اللاعب البالغ 29 عاما.

وكان اللاعب يقوم بتمارين بدنية عندما قرر السباحة، ثم قفز من فوق جسر على نهر كاناس، حسبما قال جيران اللاعب لرقيب الشرطة المحلية.

من جانبها، قالت الشرطة في بيان: "للأسف أغرقه التمساح، ولا نعرف إن كان مات غرقا أم بسبب عضة التمساح".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
4 سيناريوهات محتملة لتطورات الأزمة في النيجر.. تعرف عليها 4 سيناريوهات محتملة لتطورات الأزمة في النيجر.. تعرف عليها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط