شاهد كريم بنزيمة يؤدي مناسك العمرة
أرفق بنزيمة الفيديو الذي ظهر فيه مرتديا ملابس الإحرام بتعليق قال فيه: "الحقيقة الواحدة.. الحمد لله"
تشارك لاعب الاتحاد السعودي، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيمة، يوم الاثنين، فيديو مع متابعيه على منصة إكس "تويتر سابقا" وهو يؤدي مناسك العمرة.
وأرفق بنزيمة الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الإحرام، بتعليق باللغة الفرنسية قال فيه: "الحقيقة الواحدة.. الحمد لله".
L’Unique Vérité 🤲🏽🤍 #alhamdulillah 🇸🇦 pic.twitter.com/HHx9evy8gl— Karim Benzema (@Benzema) August 6, 2023
يذكر أن نادي الاتحاد كان قد قدّم نجمه بنزيمة في حفل أسطوري أقيم على ملعب "الجوهرة" في جدة، بشهر يونيو الماضي.
ووقع الاتحاد مع بنزيمة الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، عقدا يمتد حتى 2026.
وانضم بنزيمة إلى ريال مدريد في 2009 قادما من أولمبيك ليون، وأصبح محور هجوم النادي وهدافه الأساسي بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.
وأحرز بنزيمة 354 هدفا مع الريال، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.
وأمضى بنزيمة 14 عاماً في صفوف ريال مدريد، حقق خلالها 25 بطولة جعلته اللاعب الأكثر فوزاً بالألقاب في تاريخ النادي الإسباني العريق بالتساوي مع البرازيلي مارسيلو.
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