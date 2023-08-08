بملامح غير واضحة.. صورة جديدة لفيروز تغزو التواصل

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نشرت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني، صورة جديدة لوالدتها المطربة الشهيرة فيروز.
وكتبت الرحباني على منصة "إكس": "وترَاجِع حسَابْ العَتيق بْبَالْهَا طبعاً بِ آيفون ريما".
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وتفاعل محبو "جارة القمر" مع صورتها الجديدة، رغم إخفائها جزءًا كبيرًا من معالمها باستثناء قليل من الملامح الكلاسيكية، متمنين لها العمر المديد.
يشار إلى أن فيروز، واسمها الحقيقي "نهاد وديع حداد"، تدخل بعد نحو 3 أشهر عامها الثامن والثمانين.
وتعد من أقدم فناني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية.
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