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مشهد لا يصدق.. بقرة تهاجم طفلة أغاظتها وتدهسها مراراً

دبي- العربية.نت
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لحظات رعب لا توصف عاشتها طفلة أثناء عودتها من المدرسة في إحدى المدن بالهند، بعد أن هاجمتها بقرة شاردة في الشارع، وسط ذهول المارة.

ففيما كانت عائشة ابنة الـ 11 عاما تسير بصحبة أمها وأخيها، خلف بقرة شاردة في الشارع مع عجل إلى جانبها، أصدر أخو عائشة ضجة، ما أثار غيظ البقرة على ما يبدو.

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دهستها مرارا وتكرارا

فانقضت البقرة الغاضبة على الفتاة ورفعتها بأحد قرنيها عن الأرض، ثم أردتها أرضاً.

وراحت تدهسها وتدفعها برأسها مرارا وتكرارا فيما عجزت الأم عن إنقاذ الصغيرة، وراحت تصرخ طالبة النجدة.

لكن أحداً لم يجرؤ على الاقتراب من الحيوان الهائج، إلا بعد فترة، كانت الصغيرة فيها عائشة ملقاة أرضاً مستسلمة، خائرة القوى، غير أن ذلك لم يشفع لها عند البقرة التي أصرت على "نطحها" دون هوادة.

ثم تمكن بعض المارة لاحقا من إلقاء الحجارة على البقرة وطردها من المكان.

فيما أصيبت الطفلة بجروح بالغة، لكنها نجت من هذا الكابوس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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