مكتبة عائمة على سطح المياه؟ صورة تقلب التواصل

مئات المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على وسائل التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها لمكتبة حقيقية عائمة على سطح مياه بحيرة في هولندا.

ويظهر في الصورة ما يبدو أنها مكتبة على شكل قارب عائم على سطح مياه تغطيها الورود. وجاء في التعليق المرافق: "مكتبة عائمة على بحيرة من الورد في هولندا"، وفق فرانس برس.

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فيما حصدت الصورة مئات المشاركات على فيسبوك وموقع "إكس" (تويتر سابقاً).

برنامج ذكاء اصطناعي

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة لا تمت للحقيقة بصلة، وهي من نتاج برنامج ذكاء اصطناعي.

فقد أظهر التفتيش عنها عبر محركات البحث أنها منشورة في السابع من يوليو 2023 على موقع Deviant Art المعني بالفنون والتصاميم البصرية.

ويُعرّف حساب Artvakato الناشر للصورة عن نفسه بأنه يصمم المحتوى باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.

كما يمكن العثور في حسابه على مجموعة من التصاميم المشابهة للصورة المتداولة.