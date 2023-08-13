"أحلى كشري".. فيديو لعلاء مبارك يغزو التواصل

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، في أحد المطاعم الشعبية الشهيرة بوسط القاهرة وهو يتناول "الكشري" مع أصدقائه.

بالأمس مع بعض الأصدقاء اكلنا أحلى كشري عند كشري أبوطارق وسط البلد ، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكراً لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال 🙏 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 12, 2023

ونشر على تويتر: "بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري في وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعلاء مبارك وهو يتناول الكشري في وسط البلد.

ويظهر علاء مبارك عادة في التجمعات العامة في المطاعم أو المباريات بين فترة وأخرى إلى جانب شقيقه جمال وأفراد أسرته.

وكان آخر ظهور عام لنجلي الرئيس مبارك في مباراة النادي الأهلي أمام فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

علاء نجل الرئيس المصري الراحل #حسني_مبارك رحمه الله يظهر في مقطع فيديو خلال تناوله العشاء في مطعم #ابو_طارق حيث لاقى المقطع رواجا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي.



🔺 علاء مبارك رجل «شعبي»، ويحرص على ان يكون في اوساط المصريين البسطاء دون تكلف.@AlaaMubarak_ pic.twitter.com/1f27fgxIXq — Ahmad Alsalami (@ah_alsalami) August 12, 2023