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علاء مبارك في فيديو المطعم
علاء مبارك

"أحلى كشري".. فيديو لعلاء مبارك يغزو التواصل

دبي - العربية.نت
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تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، في أحد المطاعم الشعبية الشهيرة بوسط القاهرة وهو يتناول "الكشري" مع أصدقائه.

ونشر على تويتر: "بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري في وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعلاء مبارك وهو يتناول الكشري في وسط البلد.

ويظهر علاء مبارك عادة في التجمعات العامة في المطاعم أو المباريات بين فترة وأخرى إلى جانب شقيقه جمال وأفراد أسرته.

وكان آخر ظهور عام لنجلي الرئيس مبارك في مباراة النادي الأهلي أمام فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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