"الموت لأمك".. فيديو لشيخ قبلي يسكت عنصراً حوثياً

موجة من الضحك أثارها مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب رد شيخ قبلي على ترديد أحد عناصر الحوثي شعار "الموت لأميركا" خلال صلح قبلي.

في التفاصيل، وبينما كان الشيخ القبلي يتحدث إلى الحاضرين خلال مراسم الصلح ويحث المتخاصمين على التصالح، قاطعه عنصر حوثي قائلاً: "الموت لأميركا"، ليرد عليه الشيخ فوراً: "الموت لأمك"، وفق وسائل إعلام يمنية.

#اليمن

صلح قبلي، والشيخ يتحدث، دخل أحد الحوثة في الخط يصرخ (الموت لأمريكا) أسكته الشيخ صارخا بوجهه: الموت لأمك ههههه

سيأتي اليوم الذي يتحول #الحوثيون فيه إلى حالة يرثى لها من ازدراء الناس، واحتقارهم. pic.twitter.com/jf1ipp76ux — أحمد اليفرسي (@AlyfrsyAhmd) August 12, 2023

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فيما حظي الفيديو برواج واسع، وأشاد متداولوه بالرد السريع والحاسم للشيخ القبلي، الذي لم يتسن معرفة هويته، ولا تاريخ الحادثة ومكانها.

انتهاكات مستمرة

يذكر أن جماعة الحوثي دائماً ما تردد هذا الشعار. وفي يونيو 2021، زعم القيادي الحوثي حسين العزي على حسابه بتويتر أن شعار "الموت لأميركا" الذي تردده الجماعة لا يعني "الموت الإكلينيكي أو السريري"، وإنما هو "دعوة لتغيير سلوك أميركا".

وعامة تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حالة من القمع والخوف جراء انتهاكات الجماعة، حيث هناك قصف وقنص بشكل مستمر، فضلاً عن اقتحام المنازل والمحلات التجارية، بالإضافة لفرض "إتاوات" على التجار في بعض الأحيان.