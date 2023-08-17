في معقله الجنوبي.. غضب مستعر ضد نواب حزب الله

حالة من الغضب تفجرت أمس في وجه حزب الله وأحد نوابه في منطقة عين قانا جنوب لبنان.

فقد خرج سكان تلك البلدة الجنوبية إلى ساحتها أمس، منددين بالنائب محمد رعد التابع لحزب الله وزميله هاني قبيسي (حركة أمل وحليفة لصيقة لحزب الله).

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وبكلام قاس توعدت سيدة من بين المتظاهرين بعدم التصويت مجددا لرعد.

كما تبرأ آخر من النائبين اللذين لا يشعران بألم المواطنين، قبل أن يعود لاحقا ويعتذر، في خطوة ألمح بعض اللبنانيين إلى أنها "أتت تحت التهديد، على جري العادة".

وندد المحتجون بمواقف نواب المنطقة وتجاهلهم مما يحصل في بلدتهم.

تهديد بالتصعيد

إلى ذلك، أكد الأهالي وجود عشرات الحالات من المرضى الذين يحتاجون الى الأكسيجين، فضلا عن تخزين أدوية مزمنة في البرادات. وهددوا بتصعيد تحركاتهم في حال لم تحل المشكلة وتعود الكهرباء إلى البلدة، متهمين منطقتي جباع – جزين بقطع الكهرباء بشكل كيدي، فيما نواب البلدة يتفرجون.

أتى هذا الغضب بوجه نائبي تلك البلدة، بعد أن حرم سكانها من الكهرباء لأيام.

وتتوالى التحركات في تلك القرية الجنوبية منذ 3 أيام احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.

يشار إلى أن تلك الاحتجاجات تأتي فيما يعيش لبنان أحد أسوأ الأزمات الاقتصادية والمعيشية منذ عقود، حيث تدهورت العملية المحلية، وخسرت نحو 90% من قدرتها الشرائية، وحجزت المصارف حسابات وأموال المودعين.

فيما تزايد الغضب الشعبي من الطبقة السياسية والأحزاب عامة التي تتهم بالتواطؤ مع المصارف، والفساد والفشل بإدارة البلاد.