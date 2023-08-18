روجت للهرطقات.. موجة انتقادات تلف تغريدة لمنظمة الصحة

لم تهدأ موجة الانتقادات والسخرية التي طالت خلال الساعات الماضية تغريدة لمنظمة الصحة العالية.

فقبل المؤتمر الذي عقدته المنظمة التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس حول الطب التتقليدي، نشرت سلسلة من البوستات على موقع أكس تويتر سابقا) للترويج للطب التقليدي.

We heard your concerns and feedback around this post and agree that this message could have been better articulated.



The term “traditional medicine” is inclusive of traditional, complementary, and integrative medicine/health and well-being systems.



Our work aims to bring… https://t.co/YLuZpWTtRi — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 16, 2023

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إلا أنها سقطت عبر سؤال غير مدروس، في فخ الترويج لعلاجات تكميلية لا يعترف العديد من العلماء بفاعليتها، ولا تدخل أصلا ضمن الطب التقليدي.

إذ سألت في إحدى المنشورات القراء عن العلاجات التقليدية التي استخدموها. فتضمنت القائمة الوخز بالإبر، وطب الأعشاب، فضلا عن العلاج الطبيعي، والطب الصيني التقليدي، وغيرها.

موجة استياء

إلا أن السؤال المذكور والذي شاهده أكثر من 5 ملايين مغرد، أثار موجة استياء.

واتهم العديد من المغردين والمعلقين على المنشور المنظمة الأممية بالترويج لـ "العلوم الزائفة"، مؤكدين أن تلك العلاجات لا تندرج ضمن الطب التقليدي!

ما دفع المنظمة لاحقاً إلى التوضيح، عبر تغريدة قالت فيها إنه كان يتوجب صياغة السؤال بشكل أفضل؟!

كما أوضحت أن هدفها تقديم الأدلة والتحقق من الصحة العلمية حول الطب التقليدي حتى يفهم ملايين الأشخاص حول العالم الذين يستخدمون الطب التكميلي والتقليدي ما إذا كان آمنًا وفعالًا!

وأكدت أن الطب التقليدي "عند التحقق من صحته علميًا" يستطيع سد العديد من الفجوات حول العالم!

وكانت الصحة العالمية تعرضت خلال السنوات الثلاث الماضي، إثر جائحة كورونا للعديد من الانتقادات لا سيما من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والصين على السواء، حيث اتهمت بالانحياز.

كما طالتها لاحقا سهام الانتقاد من بعض الأوساط العلمية بعد أن تضاربت تصريحاتها بشأن ضرورة وضع الكمامات للوقاية من الفيروس، وتعقيم الأيدي والأسطح وغيرها.