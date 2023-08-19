فيديو من على قارب الموت.. مغنٍ تونسي شهير يوثق هجرته

وسط موجة تدفق المهاجرين المستمرة عبر السواحل التونسية والليبية نحو أوروبا لاسيما إيطاليا، وصلت حمى رحلات الموت هذه على ما يبدو إلى بعض المشاهير.

فقد وثق مغني راب تونسي شهير، يدعى "حسان جونيور"، رحلة عبوره البحر الأبيض المتوسط، فوق قارب يملأه المهاجرون.

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وأكد الشاب في الفيديو أنه يقترب إلى إيطاليا، مصوراً من كان بصحبته في رحلة الهجرة غير الشرعية هذه، والتي انطلقت من منطقته "الطفالة" بولاية سوسة على الساحل الشرقي لتونس.

فيما انتشر المقطع المصور بشكل واسع بين التونسيين على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، لاسيما أن "الرابر" يتمتع بشعبية بين الأوساط الشبابية.

وانطلقت رحلة الشاب الشهير الذي يتابعه الملايين على يوتيوب، في 12 أغسطس الحالي، لتصل لاحقا إلى مدينة بالارمو بجزيرة صقلية الإيطالية، بحسب ما أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" أمس الجمعة.

يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تغرق فيها تونس وليبيا على السواء دفعت العديد من الشباب إلى عبور البحر في رحلات خطرة وغير شرعية بحثاً عن فرص أفضل في أوروبا، على الرغم من حالات الغرق اليومية التي تشهدها رحلات المهاجرين تلك.