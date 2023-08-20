فيديو لتعنيف رضيعة داخل مستشفى يثير الغضب بالعراق!

أثار مقطع فيديو يظهر تعنيفاً لطفلة حديثة الولادة داخل مستشفى بأربيل في كردستان العراق، اليوم الأحد، موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعاد تسليط الضوء على حوادث العنف بحق الأطفال في العراق.

إلى مدير مستشفى انترناشنال في اربيل …



هل هكذا تتعاملون مع الأطفال حديثي الولادة ؟

الفيديو لممرضتين يُعنفنَ طفلة حديثة الولادة في مستشفى انترناشنال في اربيل pic.twitter.com/ncUOpSo0cy — سكـوب (@Scope_iq) August 19, 2023

وتظهر في الفيديو ممرضتان قامتا بتعنيف الطفلة التي كانت مستلقية داخل حاضنة أطفال، فيما ظهر شعار المستشفى على لباس إحداهما.

مادة اعلانية

وبحسب وسائل الإعلام، فقد تعهدت إدارة المستشفى بفتح تحقيق بالقضية ونشر نتائجه، ومعاقبة المتهمتين.

ويكاد لا يمر شهر من دون أن تتناول منصات مواقع التواصل المختلفة في العراق صور أو مقاطع فيديو لحوادث تعنيف، غالبا ما يكون ضحاياها من النساء والأطفال.