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العراق

فيديو لتعنيف رضيعة داخل مستشفى يثير الغضب بالعراق!

إدارة المستشفى تعهدت بفتح تحقيق بالقضية ونشر نتائجه، ومعاقبة المتهمتين

العربية.نت
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أثار مقطع فيديو يظهر تعنيفاً لطفلة حديثة الولادة داخل مستشفى بأربيل في كردستان العراق، اليوم الأحد، موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعاد تسليط الضوء على حوادث العنف بحق الأطفال في العراق.

وتظهر في الفيديو ممرضتان قامتا بتعنيف الطفلة التي كانت مستلقية داخل حاضنة أطفال، فيما ظهر شعار المستشفى على لباس إحداهما.

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وبحسب وسائل الإعلام، فقد تعهدت إدارة المستشفى بفتح تحقيق بالقضية ونشر نتائجه، ومعاقبة المتهمتين.

ويكاد لا يمر شهر من دون أن تتناول منصات مواقع التواصل المختلفة في العراق صور أو مقاطع فيديو لحوادث تعنيف، غالبا ما يكون ضحاياها من النساء والأطفال.

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