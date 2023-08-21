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فيديو كرستيانو رونالدو بالزي السعودي يشعل مواقع التواصل

خلال تجواله برفقة صديقه في شوارع الرياض

العربية.نت
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تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه نجم الكرة البرتغالي ومهاجم فريق النصر كريستيانو رونالدو، بالزي التقليدي السعودي، وذلك خلال تجواله برفقة صديقه في شوارع الرياض.

وأثار المقطع إعجاب الكثير من الجماهير الرياضية، وتحديداً جماهير النصر عند مشاهدتهم لكريستيانو، وهو يرتدي الزي السعودي، ما أسهم في نشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويحظى اللاعب البرتغالي بعدد كبير من المحبين والمتابعين من أرجاء العالم، وأطلق عدد من السعوديين جُملاً تعليقاً على المشهد، منها: "عندما يخرج إلى الشارع بزينا الرسمي سينقل صورة إيجابية لكل متابعيه ومحبيه، وعددهم يقدر بمئات الملايين عن هذا البلد وأهله، وما تدرون غداً قد ينتشر الزي السعودي في أوروبا".

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ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة في الأوساط الرياضية العالمية، ومنها الأوساط السعودية والعربية، خصوصاً بعد انتقاله إلى النصر.

وانضم "الدون" رونالدو ديسمبر الماضي إلى صفوف النصر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، وذلك نظير راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، وبعقد ممتد لعامين ونصف.

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