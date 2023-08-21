مشهد يأسر القلب.. أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد العلاج
تعتبر دببة الباندا من الحيوانات الذكية التي تتعلّم بسرعة، لكنها كسولة لا تتحرك كثيراً وحركتها بطيئة
مقطع فيديو مؤثر انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنثى باندا تحتضن صغيرها في القفص بعد خضوعه للعلاج وغيابه عنها لقترة قصيرة.
وظهر صغير الباندا في حضن والدته السعيدة بعودته في مشهد مؤثر يأسر القلوب.
Baby panda and mom panda's affectionate reaction after treatment. 💓pic.twitter.com/2Ef7jKaLyI— Figen (@TheFigen_) August 20, 2023
وتعتبر دببة الباندا من الحيوانات الذكية التي تتعلّم بسرعة، لكنها كسولة لا تتحرك كثيراً وحركتها بطيئة.
وتُعدّ الباندا العملاقة من الثدييات التي تتميّز بجسمها الضخم، ووجهها الدائري، وفروها ذي اللونين الأبيض والأسود، وتعتبر من الثدييات النادرة في العالم. وتعيش الباندا في غابات الخيزران الموجودة في جبال وسط الصين، لذلك يُطلق عليها اسم "دب الخيزران"، وتُعرف بالصينية باسم (Daxiongmao)؛ أي "القط الكبير"، فيما الاسم العلمي له هو (Ailuropoda melanoleuca) والذي يعني الحيوان الأبيض والأسود ذي الأقدام الشبيهة بأقدام القطط.
-
الجزائر.. النيران تلتهم غابات وسط وشرق البلاد وجهود الإخماد متواصلةعشرات الحرائق اندلعت منذ بداية الصيف الجاري كان أعنفها التي ضربت شمال شرقي البلاد وتسببت في مقتل 34 شخصا بينهم 10 جنود المغرب العربي
-
أي دور يلعبه الرمان في الحفاظ على شباب البشرة؟يتمّ استعمال المسحوق المصنوع من بذور الرمان في التركيبات المُقشّرة للوجه والجسم كونها تُساعد على إزالة الخلايا الميتة بسهولة وتنشّط آليّة تجدّد الخلايا وتعزيز إشراق البشرة العربية ستايل
-
مطار الملك خالد يستقبل المسافرين عبر مبادرة "راجعين نحقق الطموح"بعد وصول عدد المسافرين إلى 3 ملايين السعودية