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نخوة أردنية لإسعاد وافدة مصرية تفوقت بالثانوية

والدها يعمل في الأردن منذ 27 عاماً لكن لا أقارب له يشاركونه فرحة تفوق ابنته.. فما كان من مجموعة شبان في المفرق إلا أن أقاموا حفلاً كبيراً لها

عمّان - محمد ساهر الطراونة 
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قدمت مجموعة من الشبان الأردنيين في محافظة المفرق مثالاً رائعاً عن التكافل الاجتماعي والتواصل بين الأشخاص من خلال إقامة حفل نجاح كبير لفتاة مصرية تفوقت وبمرتبة الشرف في امتحانات الثانوية العامة في الأردن.

صاحب فكرة تنظيم الحفل الشاب أيهم قندح قال لـ"العربية.نت" إن هذه الفكرة راودته هو وصديقه ورد الحسبان وذلك بهدف إدخال الفرح والسرور إلى قلب العامل المصري تمام، وابنته منة الله، والتي تفوقت بالتوجيهي وحصلت على معدل 95.75% بالفرع العلمي، وهو إنجاز كبير مقارنة بباقي النتائج في المنطقة.

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يذكر أن العامل الوافد والذي يحمل الجنسية المصرية يقطن في محافظة المفرق شمالي الأردن، ويعمل كبائع متجول على عربة متنقلة منذ 27 عاماً.

الطالبة ووالدها
من 6
  • الطالبة ووالدها
  • والد الطالبة
  • الشبان مع والد الطالبة
  • الاحتفال بتفوق الطالبة
  • الاحتفال بتفوق الطالبة
  • الشبان مع والد الطالبة
(6 صور)
الطالبة ووالدها
الطالبة ووالدها
والد الطالبة
والد الطالبة
الشبان مع والد الطالبة
الشبان مع والد الطالبة
الاحتفال بتفوق الطالبة
الاحتفال بتفوق الطالبة
الاحتفال بتفوق الطالبة
الاحتفال بتفوق الطالبة
الشبان مع والد الطالبة
الشبان مع والد الطالبة
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الوافد تمام المصري لا أقارب له بالأردن، وهو الأمر الذي دفع أهالي المفرق لمشاركته فرحة نجاح ابنته، فحضرت الفرق الغنائية والزفة الشامية، وتكفل أحد الأشخاص بتوزيع الحلوى على كافة الموجودين.

ولم يقتصر الأمر على الحفل، فقد توجه مجموعة من الشبان لزيارة العائلة في منزلها وقدموا لها جهاز "لابتوب" ليساعد الفتاة في دراستها المستقبلية.

وأشار الشاب قندح إلى أنه حصل على دعم كبير لإقامة الحفل ومساعدة العائلة، موضحاً أن الأمر بدأ عبر "منشور" بسيط على فيسبوك ليتحول لاحقاً لحفل بهيج أدخل السعادة والسرور على قلوب العائلة الوافدة.

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