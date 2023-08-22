فيديو صادم.. كويتية تكتشف هاتفا بوضعية التصوير في حمام أحد البنوك!

في مشهد صادم، وثقت مواطنة كويتية العثور على هاتف في وضعية التصوير مخبأ بعناية في حمامات السيدات بأحد المصارف في محافظة الفروانية.

فقد انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، وسط استهجان كبير وانتقاد لهذا التصرف المشين.

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إلا أن المتورطين وقعوا في قبضة الأمن. فقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الاثنين، القبض على شخصين أحدهما عربي والآخر آسيوي، وضعا هاتفا محمولا في دورة مياه مخصصة للسيدات في أحد البنوك.

وقال إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة مباحث محافظة الفروانية، من إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة (إساءة استخدام هاتف)".

كما أكدت إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، مرفقة بيانها بصورة مموهة لوجه الشخصين المعتقلين.