انهار بشكل مروع.. شاهد سقوط جسر يودي بحياة 26 شخصاً

في حادثة مروعة، لقي 17 عاملاً مصرعهم بعد انهيار جسر تحت الإنشاء في شمال شرقي الهند، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء إن جسرا للسكك الحديدية قيد الإنشاء انهار مما أدى لمقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة اثنين وفتحت الهيئة الحكومية لإدارة القطارات تحقيقا في الحادث.

#WATCH : Moments after the under construction railway bridge collapsed near Sairang in #Mizoram at around 11 am on Wednesday morning. At least 17 confirmed dead, many still feared trapped. Rescue work is on. https://t.co/dRLAh3o7zt pic.twitter.com/N4f8JCrPb7 — News The Truth (@NewsTheTruthh) August 23, 2023

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ووقع الحادث في بلدة سايرانج بولاية ميزورام عاصمة الولاية، وفقا لما ذكره رئيس وزراء الولاية زورامتانجا في منشور على منصة X (تويتر سابقا).

كما قالت مصادر من الشرطة إنه كان هناك 40 عامل بناء على الجسر وقت وقوع الحادث، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت مصادر أنه تم انتشال 17 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين.

Tragic incident in #Mizoram as an under-construction railway bridge collapse claims 17 lives. My thoughts and prayers are with the victims and their families. 🙏 #MizoramTragedy #BridgeCollapse #RailayBridge #Accident pic.twitter.com/FgDRiXyKXM — Chandigarh Story (@ChandigarhStory) August 23, 2023

من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة في الشركة المكلفة بالأشغال: "لم نتأكد بعد من سبب الحادث وعدد الأشخاص الذين كانوا على متن الجسر عندما وقع الانهيار".

الحادث وقع أثناء العمل

وقالت شركة نورث إيست فرونتير للسكك الحديدية في بيان على منصة إكس إن الحادث وقع في أثناء العمل بمشروع خط بهايرابي-سايرانج الجديد للسكك الحديدية.

كما أوضحت أن "لجنة تحقيق رفيعة المستوى" تشكلت للتحقيق في الأمر.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في بيان "جرى تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين".

يذكر أن بناء هذا الجسر، قائم منذ عدة سنوات، لربط السكك الحديدية، للوصول إلى مدينة أيزاول.ويستخدم الملايين نظام السكك الحديدية الشاسع في الهند يوميا.