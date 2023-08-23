فيديو من البحرين.. تعالج بمستشفى ثم سرق سيارة إسعاف وهرب

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شرطة العاصمة البحرينية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص (23 عاماً) إثر قيامه بسرقة سيارة إسعاف من المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه.
شرطة العاصمة بمملكة البحرين تلقي القبض على شخص إثر قيامه بسرقة سيارة اسعاف من المستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالته للنيابة العامة. pic.twitter.com/p994G7iXcX— أبو طلال الحمراني (@al7mrany) August 23, 2023
وظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، لشخص يصور آخر أخذ سيارة إسعاف وهرب بها، فيما كانت الضحكات تعلو في المقطع المصور.
مادة اعلانية
كما كشفت الشرطة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحاله سارق الإسعاف إلى النيابة العامة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي احتلال روسيا للقرمتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بإنهاء احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو في بلاده.وقال ... العرب والعالم
-
هل تساءلتم كيف ستبدو الشمس عندما تموت؟ صورة مذهلةهل تساءلتم يوماً كيف ستبدو الشمس عندما تموت؟ سؤال ربما يشغل بال الكثيرين من المهتمين بعلوم الفضاء.هذا السؤال أجاب عليه التلسكوب الفضائي جيمس ويب ... علم
-
تستقبل 300 يوميا.."كبسولات خارقة للنوم" في مطار الرياضفي سبيل راحة المسافرين، وفر مطار الملك خالد الدولي بالرياض أحدث التقنيات، وقد تم مؤخراً توفير خدمة فريدة ومختلفة، عبر افتتاح صالة النوم والراحة (وسن ... السعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية