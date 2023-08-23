فيديو من البحرين.. تعالج بمستشفى ثم سرق سيارة إسعاف وهرب

أعلنت شرطة العاصمة البحرينية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص (23 عاماً) إثر قيامه بسرقة سيارة إسعاف من المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه.

شرطة العاصمة بمملكة البحرين تلقي القبض على شخص إثر قيامه بسرقة سيارة اسعاف من المستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالته للنيابة العامة. pic.twitter.com/p994G7iXcX — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) August 23, 2023

وظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، لشخص يصور آخر أخذ سيارة إسعاف وهرب بها، فيما كانت الضحكات تعلو في المقطع المصور.

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كما كشفت الشرطة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحاله سارق الإسعاف إلى النيابة العامة.