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فيديو من البحرين.. تعالج بمستشفى ثم سرق سيارة إسعاف وهرب

دبي - العربية.نت
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أعلنت شرطة العاصمة البحرينية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص (23 عاماً) إثر قيامه بسرقة سيارة إسعاف من المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه.

وظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، لشخص يصور آخر أخذ سيارة إسعاف وهرب بها، فيما كانت الضحكات تعلو في المقطع المصور.

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كما كشفت الشرطة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحاله سارق الإسعاف إلى النيابة العامة.

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