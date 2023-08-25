بينها أستون مارتن ولامبورغيني.. شاحنة تحمل سيارات فارهة تنقلب على الطريق

حادث مأساوي شهدته إحدى الطرق البريطانية، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail. فقد انقلبت شاحنة نقل تحمل 9 سيارات فاخرة تشمل سيارات من طراز أستون مارتن ولامبورغيني على طريق مزدوج مزدحم.

وقد تم استدعاء شرطة كينت بعد أن انقلبت شاحنة النقل على جزء من الطريق السريع A20 بالقرب من فارنينغهام، في كينت.

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وبالفحص، تبين أن سائق الشاحنة أصيب إصابات طفيفة.

وأظهر مقطع فيديو، أرفقته الصحيفة البريطانية مع التقرير، العديد من السيارات الفاخرة، بما في ذلك تلك المصنعة من قبل شركات مرسيدس وأستون مارتن وبي إم دبليو ولامبورغيني، على جانبها بجوار الناقلة التي ظهرت منقلبة على الطريق. وقد أغلقت الشرطة الطريق لحين سحب السيارات المتضررة.

ولم تورد الصحيفة القيمة الفعلية المقدرة لتلك السيارات الفارهة، أو تكلفة إصلاحها.