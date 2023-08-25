مراسل يفاجئ صديقته المذيعة في الاستوديو.. بطلب يدها للزواج

تفاجأت مذيعة أميركية وهي تسجّل مقطعاً إخبارياً بحبيبها وهو يطلب يدها للزواج.

وفي فيدو وثّق الواقعة، بدت علامات الاستغراب ظاهرة على المذيعة كورنيليا نيكلسون وهي تقرأ خبر عن علاقتها بصديقها رايلي نيغل خلال تسجيلها مقطعا دعائيا لقناة WRCB في ولاية تينيسي الأسبوع الماضي.

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وأرفِق الخبر بصور للثنائي. وبعدها أطل رايلي، الذي يعمل كمراسل لنفس القناة، في الاستوديو حاملاً باقة ورد حمراء، ليطلب يد صديقته.

واعتبر أنه المكان المناسب لطلب يد حبيبته حيث إنهما تعرفا في إطار عملهما في الصحافة في 2020 في ولاية مونتانا. ووافقت الشابة على طلبه مؤكدة أن دموع الفرح تغلبها.

وقد نشرت الشابة فيديو عن الواقعة على حسابها في تيك توك لاقى تفاعلاً كبيراً وحصد ملايين المشاهدات.