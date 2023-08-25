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كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو من الفيديو

"السلام عليكم".. تحية كريستيانو رونالدو بالعربية تشعل مواقع التواصل

يحظى اللاعب البرتغالي بعدد هائل من المتابعين على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي من أرجاء العالم

العربية.نت
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نشر نادي النصر السعودي مقطع فيديو قصيرا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحيي المتابعين أمام الكاميرا بالعربية، قائلاً "السلام عليكم". وقد تم تداول المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ أيام قليلة، تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مهاجم فريق النصر بالزي التقليدي السعودي، وذلك خلال تجواله برفقة صديقه في شوارع الرياض.

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ويحظى اللاعب البرتغالي بعدد هائل من المتابعين على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي من أرجاء العالم.

وبنشوة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يأمل النصر في تحقيق فوزه الأول في الدوري، عندما يحل ضيفاً على الفتح في مباراة صعبة على الفريقين، يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

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